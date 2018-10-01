Kağızman’da kurtuluş coşkusu

KARS'ın Kağızman ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.İstiklal alanındaki Atatürk heykeli önünde çelenklerin sunulması işe başlayan kutlama törenine, Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Nizamettin Sarıgül, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, "98. Kurtuluş yıldönümünü kutlamanın heyecanı içindeyiz. Bu mutlu günü bize yaşatmak için mücadele eden ve bu mücadelede hayatlarını verenlere saygılar sunuyor ve rahmetle anıyorum. 1918 Aralık ayında Kars’ta yapılan ilk vilayet toplantısında İslam Şurası’na Milli Şura adı verildi. Bu şuranın üyeliğine getirilen Kağızmanlı Ali Rıza Ataman Kağızman’da milis güçleri oluşturdu. Kazım Karabekir emrindeki kolordu harekete geçince bunu duyan milis kuvvetleri de çatışmalara dahil olup Kağızman’ın kurtuluşuna katkı sağlamışlardır. 1 Ekim 1920’de Kağızman düşman işgalinden kurtulmuştur. Bu mücadelede hayatlarını kaybedenleri rahmetle anıyorum" diye konuştu.Mehter takımı ile Kafkas Halk oyunları gösterisi ile devam eden törenin ardından Kağızman şehitliği ziyaret edildi.

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