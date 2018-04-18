Kağıthane’de parklar 24 saat izleniyor

İSTANBUL, () –KAĞITHANE’DE bulunan parklar, vatandaşların ve çocukların huzurlu vakit geçirmesi için kameralarla 24 saat takip ediliyor. İstanbul’da 292 adet parkla kilometrekareye düşen park sayısında 39 ilçe arasında ilk sırada yer alan Kağıthane’de, toplam 200 park ve kavşak, 24 saat boyunca toplam 315 adet güvenlik kamera ile izleniyor.

Vatandaşların ve çocukların huzurlu vakit geçirmesi için Kağıthane'nin parkları kameralarla 24 saat takip ediliyor. Kağıthaneliler, yaşanabilecek olumsuz bir durumda 15-35 gün arasında kayıtta tutulan görüntüleri, polisten aldığı görüntü talep formunu doldurarak elde edebiliyor. Ücretsiz internet hizmetinin verildiği parklar, evler ve okullardan sonraki güvenli alanlar arasında yer alıyor.

“AİLELER VE ÇOCUKLARI GÜVEN İÇERİSİNDE GELEBİLSİN İSTİYORUZ”

Parklarda 2011 yılından beridir uygulanmaya başlanan kamera sistemiyle ilgili konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Çocuklarımızın güvenli alanlarda olmasını istiyoruz. Özellikle çocuk parklarına aileler ve çocukları güven içerisinde gelebilsin istiyoruz. Bunun için parkların aydınlatmalarını güçlendirdik, gece ve gündüz aydınlık bir ortam var. Ardından ücretsiz internet erişimi oluşturduk, aileler çocuklar ve gençler geldikleri zaman buralarda internetten de yararlanabilsin istedik. Öte yandan da 24 saat boyunca aydınlık bir ortamda 360 derece kayıt yapan güvenlik kameralarımız var. 24 saat içerisinde tüm çevrenin güvenlik kaydını alıyoruz” dedi.

Güvenlik kameralarıyla izlenen parklarda çocuklarıyla vakit geçiren vatandaşlar ise uygulamanın çok güzel olduğunu ve artık çocuklarını parklara gönderirken daha huzurlu bir şekilde göndereceklerini ifade etti.

(FOTOĞRAFLI)