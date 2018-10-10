Kağıt ve ambalaj sektöründen yerli üretim için destek talebi

İZMİR Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda bir araya gelen kağıt, etiket, ambalaj ve matbaacılık sektör temsilcileri kağıt fiyatlarındaki aşırı artış üzerine sorunların çözümü için görüş alışverişinde bulundu. Sektör temsilcileri yerli üretimin artması için teşviklerin çoğaltılması gerektiğini söyledi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) işbirliği ile kağıt, etiket, ambalaj ve matbaacılık sektör temsilcileri 'Son Ekonomik Gelişmeler Işığında Kağıt, Etiket, Ambalaj ve Matbaacılık Sektörünün Geleceği Paneli'nde bir araya geldi. İZTO'da düzenlenen toplantıya İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İESOB Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın yanı sıra odaların meslek komiteleri ve meclis üyeleri katıldı. Panelin açılışında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, küresel ekonomide esen sert rüzgarlardan tüm dünyanın nasibini aldığını ve döviz kurlarında yaşanan hızlı yükselişin, Türkiye'nin ithal kalemlerinin başında yer alan enerji, petrol ürünleri, ithal hammadde ve ara malı fiyatlarında artışlara yol açtığını dile getirdi. Bu durumdan en fazla etkilenen sektörlerden birinin kağıt, etiket, ambalaj ve matbaacılık sektörü olduğunu anlatan Özgener, bu sektörlerin üretim sürecinde diğer sektörlere nazaran daha çok ithal ürün kullanıldığını söyledi. Özgener, "Son 1 yılda sektörün en önemli hammaddesi selüloz fiyatlarında yüzde 80'in, kağıt fiyatlarında yüzde 100'ün üzerinde artış meydana geldi. Hükümetimiz reel sektörün bu süreci en az hasarla atlatabilmesi için gerekli tedbirleri en hızlı şekilde aldı. Türk lirasının değer kazanması ve yerli para ile ticaret konusunda önemli çalışmalar sürdürülüyor" dedi. Kağıt, etiket, ambalaj ve matbaacılık sektörünün bir arada olacağı bir organize sanayi bölgesi kurulması gerektiğini belirten Mahmut Özgener, nitelikli eleman ihtiyacı, en önemlisi de piyasada maliyet hesabının doğru şekilde yapılamaması gibi yapısal eksikliklerin bir an önce giderilmesini talep etti. Başkan Özgener sektördeki sorunlarla ilgili görüş ve önerileri not alarak takipçisi olacaklarını da vurguladı.

"1 TON KAĞIT 800 DOLARA İTHAL EDİLİYOR"

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu da ticaretin paydaşları olarak her zaman belirli konular üzerine istişarelerde bulunduklarını ifade etti. Türkiye'de ağustos ayının ilk yarısından itibaren alışılmışın dışında bir kur hareketliliği yaşandığını söyleyen Mutlu, şunları anlattı:

"Bu seferki dalgalanmaların hızı ve boyutu yüksekti. Kağıt, etiket ve ambalaj sektörlerinde maliyetler ciddi yükseldi. Artan maliyetleri birebir piyasa fiyatlarına yansıtmak mümkün değildi. Ancak kar marjları nedeniyle işletmeler kepenk kapatma noktasına geldi. İzmir'de kağıt sektöründe Kemalpaşa'da 3 fabrika var. Kağıt fabrikalarının üretimine bakıldığında tüm kapasitelerini A4 kağıdına yönlendirdikleri dikkat çekiyor. Gazete hamuru üreten fabrika kalmadı. Gazeteler ithal kağıt kullanmak zorunda kaldı. Bir süre önce 1 ton kağıt 450 dolara ithal edilirken bu rakam 800 dolara ulaştı. Ulusal gazetelerdeki ekler kaldırılarak sayfa sayıları azaltıldı. Yerel gazeteler pazar günleri çıkmama kararı aldı. Bazı gazeteler internette yayınladıkları haberlere abonelik uygulaması getirdi. Sektör çıkış yolu ararken ayakta kalamayanlar çekilmek zorunda kaldı. 11 yayınevi faaliyetine son verdi. Oysa yerli üretim büyümenin, istihdamın en güçlü silahıdır."

KAĞIT ÜRETİCİLERİNE DESTEK TALEBİ

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise daha önce kağıt sektörüyle ilgili çok sayıda toplantı yaptıklarını ve ortak sorunların yasa değişiklikleri yapılarak çözülmesini sağladıklarını anlattı. En büyük giderlerin enerji ve doğalgaz olduğunu anlatan Yorgancılar, bu giderlerden birine yüzde 66.5 diğerine de yüzde 92'ye yakın zam geldiğini anlattı. Yıl sonuna kadar enerjiye zam yapılmayacağı açıklamasını hatırlatan Yorgancılar, "Yenilenebilir enerjideki çarpan dövize bağlı olduğu için yılbaşından sonra enerji fiyatlarında dolar artışı kadar zam görülecek. Hükümetin açıkladığı enflasyonla mücadele kapsamında yapılan indirim çağrısı bizim için son derece önemli. Kağıtta ithalata bağımlıyız. İleride kağıt bulamaz hale gelmemek için devletin yatırım için teşvik kararı alması gerekir. Biz dünyanın en önemli demir çelik ihracatçısı bir ülke iken aynı zamanda dünyanın en büyük hurda ithalatçısı ülke konumundayız. Girdi tedarik zinciri diye Türkiye'nin en çok ihraç ettiği ürünler için desteklerin çoğalması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Panelde daha sonra dünden bugüne kağıt sektöründe üretim ve ticaret, matbaa sektörünün mevcut durumu ve fiyatlandırma politikaları, ambalaj sektörünün mevcut durumu ve finansman sorunları ile ilgili olarak meclis üyeleri söz alarak taleplerini dile getirdi.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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