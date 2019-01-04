KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KAYMEK tarafından kağıt rölyef sergisi açıldı.

Bir alışveriş merkezinde açılan kağıt rölyef sergisinde, 60 çalışma yer aldı. Sergi açılışına Büyükşehir Belediyesi İştirakler ve İşletmeler Daire Başkanı İlyas Yıldırım, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ali Osman Türkoğlu, Etüt Projeler Daire Başkanı Ahmet Bahçecioğlu, KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Müdiresi Mürşide Gonca Aslan, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Törende kursiyerlere sertifikaları verildi.



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