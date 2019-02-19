Kağıt rölyef sergisi açıldı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - RÖLYEF sanatçısı Nadire Ekici, üç boyutlu kâğıt rölyef çalışmalarından oluşan duvar panolarının yer aldığı ilk kişisel sergisini açtı. Ekici'nin sergisine Deniz Çaycı da rölyef eserleriyle destek verdi.

Antalya Müzesi Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan sergiye sanatçı ve sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Nadire Ekici, resimleri üst üste koyup, keserek, oyarak üç boyutlu hale getirdiği eserlerine 'Paris', 'Mevlevi Kızlar', 'Kız Kulesi', 'Boğazda Yalı', 'Mevlana', 'Papatyalı Kelebek', 'Saç Tarayan Kadınlar', 'Göz Boncuğu', 'Kaplumbağa Terbiyecisi', 'Zenci Kadın', 'Haremde Nargile İçen Sultan' gibi isimler verdi.

Üç boyutlu kâğıt rölyef sergisine, Nadire Ekici'ye rölyef eğitimi veren öğretmeni Deniz Çaycı da özenle seçtiği bazı rölyef çalışmalarını müzeye taşıyarak destek verdi.

Ekici, "Gençlik yıllarımda başlayan sanat heyecanım, ileriki yıllarda aldığım el sanatları eğitimiyle doruk noktaya ulaştı, hayallerim gerçek oldu" dedi.

Ekici-Çaycı ikilisinin duvarları süsleyen 40 rölyef eserinin yer aldığı sergi 1 Mart Cuma gününe kadar açık kalacak.

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