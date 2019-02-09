Kafkas yönetmene Adana'da plaket



Malik GÖDELİNER/ ADANA, () - RUSYA Federasyonu Sinema Rejisörleri Adigey Bölüm Başkanı ve belgesel film yapımcısı Askerbiy Nagaplev, Adana Çerkes Kültür Derneğini ziyaret etti. Dernek binasında Adana'da yaşayan Çerkes vatandaşlar tarafından karşılanan Nagaplev, 5 bölümlük Çerkesya, Çerkes Kadın Belgeseli ve Çerkes Atın Öyküleri adlı filmlerinden özetler sundu.

Gösteri sonunda Kafkasyalı yönetmen Askerbiy Nagaplev'e plaket veren Adana Çerkes Kültür Derneği Başkanı Aysel Ateş, "İçerisinde bulunduğumuz teknoloji çağında tüm kültür mirasımızı görsel haline getirip gelecek nesillere daha doğru aktarılmasında katkı sağlayan çalışmaları ve Türkiye'ye gelerek bunları bizlerle paylaştığı için teşekkür ederiz" dedi.

Filmleri İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Kayseri ve Bursa'da yaşayan Çerkeslere ulaştırmayı hedefleyen Askerbiy Nagaplev, kültürün sözlü aktarılmasında zamanla eksik olacağını, belgesel yapımların bu boşluğu doldurduğunu söyledi.

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