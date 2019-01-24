Kafasını soktuğu plastik bidon çıkaramayan köpeği itfaiye kurtardı

İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), ( )- KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde kafasını soktuğu plastik bidondan çıkaramayan sokak köpeğinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Osmancık Mahallesi'nde yaşayan Suat Kodal, dün akşam saatlerinde evinin samanlığında sesler duydu. Samanlığa giren Kodal, bir köpeğin kafasını plastik bidona soktuğunu ve çıkarmaya çalıştığını gördü. Suat Kodal, köpeği sıkıştığı bidondan kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine giden ekipler, bidonu makasla keserek köpeği kurtardı.

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