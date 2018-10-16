‘Kaf Dağını Aşan Ezgiler’ Yenimahalle’de yankılandı

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi, ‘Kaf Dağını Aşan Ezgiler’ adlı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi, Çerkes Derneği tarafından organize edilen ‘Kaf Dağı'nı Aşan Ezgiler’ adlı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çerkesleri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yalnız bırakmadı. Yenimahalle Belediyesi olarak sanata ve kültüre destek olmaktan her zaman memnun olduğunu ifade eden Başkan Yaşar, “Sanat bir milletin olmazsa olmazıdır. Bizi birbirimize bağlayan değerlerdir. Hangi ırktan hangi mezhepten gelirsek gelelim hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Sizlerle bugün bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

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