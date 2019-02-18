Kadriyeli taksiciler genel kurul yaptı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesindeki SS. 181 nolu Kadriye Taksi Kooperatifi'nin mali genel kurulu yapıldı.

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde bulunan SS 181 nolu Kadriye Taksi Kooperatifi'nin genel kurulu kooperatif binasında yapıldı. Genel kurula siyasi partilerin ilçe başkanları ve belediye başkan adayları, oda ve kooperatif başkanları ile taksici esnafı katıldı.

Kooperatif Başkanı Abdullah Kocabıyık, "Önümüzdeki yerel seçimlerde başkan adaylarına başarılar dileriz. Yolları açık olsun. Genel kurulumuzda gündemimizde 6 maddemiz yer alıyor. Yönetim kurulu, denetim kurulu bilanço ve gelir tablosunu okuyup görüşeceğiz. 2019 yılı bütçesini görüşeceğiz" dedi.

Kocabıyık, "2018 yılında Kadriye Taksi Kooperatifi olarak iyi bir sezon geçirdik. 2019 turizm sezonunda da taksici esnafı olarak iyi bir sezon geçirmeyi diliyoruz" diye konuştu.

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