Kadriye İlkokulu'na yeni salon

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Kadriye İlkokulu Çok Amaçlı Toplantı Salonu törenle hizmete girdi.

Kadriye İlkokulu Çok Amaçlı Toplantı Salonu açılış törenine Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Ramazan Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Serik Belediyesi meclis üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. Daha sonra açılış kurdelesi kesilerek, salonun yapımında katkısı olan hayırseverlere plaket taktim edildi.

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