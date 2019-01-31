Kadirli'de sel afetin yaraları sarılıyor

KADİRLİ (Osmaniye), () - OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde, 15 ve 16 Ocak tarihlerinde etkili yağış sonrası oluşan sel ve heyelanın ardından başlatılan zarar ve hasar tespit çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı.

Metrekareye ortalama 100 kilogram düşen yağışın ardından oluşan sel, kentte büyük oranda zarara neden olmuş ve yaraların biran önce sarılması için Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) nezdinde çalışa başlatılmıştı. AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Defterdarlık personeli tarafından yapılan zarar tespit ve hasar tespit çalışmaları sonucunda; ilçeye bağlı Yenigün Köyünde 1, Oruçbey Köyünde 1, Yalnızdut Köyü'nde 2, Kerimli Köyü'nde 4, Azaplı Köyü'nde 13, Erdoğdu Köyü'nde 4, Aydınlar Köyü'nde 15, Öksüzlü Köyü'nde 1, Küçükçınar Köyü'nde 5, Köseli Köyü'nde 1, Çukurköprü Köyü'nde 1, Hardallık Köyü’nde 4, Kiremitli Köyü'nde 1 ev olmak üzere toplam 53 ikamette çalışma sonrasında eşya zararı ve yapısal hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Yapılan tespitler ışığında vatandaşlara yapılacak olan acil yardım miktarları mevzuatlar çerçevesinde belirlenebildi. Osmaniye AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, yaşanılan sel afeti sırasında ve sonrasında Osmaniye AFAD koordinasyonunda, devletin tüm kurum ve birimlerinin vatandaşların yardımına koşmak ve afetin yaralarını sarmak için var gücüyle çalıştığını ifade etti. Serhat Bulut, "Afet sırası ve sonrasında uyum içinde çalıştığımız diğer kamu kurumlarına teşekkür ediyorum. Osmaniye AFAD ailesi olarak afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, afetsiz güzel günler diliyoruz." dedi.



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