Kadirli de ilk kez lale ve sümbül yetiştirildi

KADİRLİ (Osmaniye), () - OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde, süs bitkileri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesi kapsamında ilk kez lale ve sümbül yetiştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, İlçeye bağlı Kızyusuflu Köyünde lale, sümbül ve nergis yetiştiriciliği yapan genç çiftçi Gülizar Gözüsarı'ya ait üretim alanını ziyaret etti.

Müdür Sağlam, Osmaniye Tarım Stratejisi ve Eylem Planında yer alan ilk defa ekilecek-dikilecek 10 yeni ürünün yetiştirilmesini sağlama hedefi konusunda, Kadirli İlçesi Kızyusuflu Köyü'nde uygulanmak üzere Osmaniye İl Özel İdaresi destekli proje hazırlandığını, toplam 12 bin 132 lira maliyetli projenin, 6 bin 462 TL'sinin Osmaniye İl Özel İdaresi kaynağından, 5 bin 670 TL'sinin ise çiftçi tarafından karşılandığın söyledi.

ŞUBAT AYINDA SATILACAK

Soğan maliyetinin tamamının İl Özel İdaresi bütçesinden karşılandığın aktaran Sağlam, "Lale ve sümbül soğanları Kızyusuflu Köyü'nde önder çiftçi pozisyonunda bulunan Gülizar Gözüsarı'ya verilmiştir. Proje kapsamında dikilen soğanlar Türkiye'nin en önemli lale ve sümbül üretim merkezi olan Konya ilinden temin edilmiştir. Lale ve sümbül soğanlarının tamamı küçük saksılar halinde doğrudan Şubat-Mart aylarında tüketicilere satılacaktır. Bu bağlamda 3 bin lale soğanı ve 3 bin adet sümbül soğanı saksılarda yetiştirilmektedir. Saksıda yetiştiricilik için kullanılan toplam 6 bin adet saksı maliyeti, saksı için gerekli toprak, sulama, işçilik gibi maliyetlerin tamamı kadın çiftçimiz tarafından karşılanmıştır. Kadın çiftçimiz ayrıca bu yıl deneme amaçlı saksıda nergis üretimi de yapmıştır" dedi.

50 metrekarelik bahçesinde hazırladığı proje sonrasında lale ve sümbül yetiştiriciliği yapmaya başladığını kaydeden Gülizar Gözüsarı ise şu anda Türkiye'nin bir çok yerinden sipariş almaya başladığını ve hedefinin bahçesini büyütmek olduğunu kaydetti.

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