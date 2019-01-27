Kadirli'de 20 bin sucuk ekmek dağıtıldı

Efendi ERKAYIRAN – KADİRLİ,(OSMANİYE),()-OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde bu yıl 5'ncisi düzenlenen Sucuk Ekmek Festivali'nde 20 bin sucuk ekmek dağıtıldı.

Kadirli Belediyesi tarafından düzenlenen festivale Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, siyasi parti ilçe başkanları ile binlerce kişi katıldı. Geleneksel hale getirilen Sucuk Ekmek Festivali'nin bu yıl 5'ncisini düzenlediklerini söyleyen Belediye Başkanı Ömer Tarhan, festival kapsamında 20 bin adet sucuk ekmeğin dağıtıldığını söyledi. Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Kadirli'de sucuk ekmeğin bir değer olduğunu belirterek Kadirli'nin meşhur sucuk ekmeğini Türkiye genelinde tanıtımını yapmak ve bu lezzeti herkesin tatması için festival düzenlediklerini söyledi. Başkan Tarhan,

"Belediyemiz Aşevi'nde hazırlanan 20 bin sucuk ekmek vatandaşlarımıza şalgam ve ayran ile ikram ettik. Çevre il ve ilçelerden insanlar Kadirli'ye gelerek sucuk ekmek yiyorlar. Sucuk ekmek bir değerdir. 5'ncisini düzenlediğimiz festival ile sucuk ekmeğin markalaşması yolundaki adımları giderek artıyor. Bu yıl festivalimizde 2 ton sucuk ile şalgam ikram ettik. Festival kapsamında Karne şenliği de düzenleyerek oyun gurupları ve 5 kamyon kar getirdik. Çocuklarımız burada doyasıya eğlendi" dedi.

Protokol tarafından mangal ateşinin yakılması ile başlayan festivalde 3 kamyon kar getirilerek alana döküldü. Ayrınca çeşitli animasyon gösterilerinin yanında Sanatçı Oğuz Yılmaz'da konser verdi. Protokol tarafından mangal ateşinin yakılması ile başlayan festivalde 5 kamyon kar getirilerek alana döküldü. Ayrınca çeşitli animasyon gösterilerinin yanında Sanatçı Turgay Başyayla'da konser verdi.

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