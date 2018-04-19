Nusret DURUR/ARTVİN,() – İSTANBUL eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, memleketi Artvin’in Yusufeli ilçesini ziyaret etti.

İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, memleketi Yusufeli’nde coşkuyla karşılandı. İlçeyi ziyaret eden Topbaş, hemşerileri ve bazı iş adamlarıyla bir araya gelerek hasret giderdi, sohbet etti. Ziyarette Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Yusufeli İlçe Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de yer aldı. Gezisini sürdürecek olan Topbaş, Altıparmak Köyü’ndeki evlerini de ziyaret edecek.