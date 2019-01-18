Kadir Dursun'a, 'Rotary Ulusal Meslek Hizmet Ödülü'

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da faaliyet gösteren 9 Rotary Kulübü, organizatör Kadir Dursun'u, 'Rotary Ulusal Meslek Hizmet Ödülü'ne layık gördü. Kadir Dursun'a ödülünü, törenin onur konuğu Uluslararası Rotary 2430. Bölge Guvernörü Altan Arslan verdi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve yurt dışında sanat etkinlikleri ve organizasyonlarına imza atan organizatör Kadir Dursun, Antalya'daki Rotary kulüpleri tarafından 'Rotary Ulusal Meslek Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Antalya'da faaliyet gösteren 9 Rotary Kulübü üyelerinden oluşan jürinin oylarıyla 'Rotary Ulusal Meslek Hizmet Ödülü'ne layık görülen Dursun'a, plaketi törenle verildi.

Olimpos Rotary Kulübü Başkanı Mazhar Soykam, Akra Otel'de düzenlenen gecenin açılış konuşmasını yaptı. Soykam, davetlileri tek tek tanıttı. Kadir Dursun'un hizmet ödülüne neden layık görüldüğü ise şöyle anlatıldı;

"Adıyaman'ın Tut ilçesinden Antalya'ya gelen daha sonra dünyaya açılmış, yurtdışında bilinen bir isim olan ünlü virtüöz Fazıl Say'ın deyimiyle 'Organizasyon harikası köy çocuğu'. En önemli klasik müzik olaylarına katkı sağlıyor. Kadir Dursun yaptığı organizasyonlarla, Antalya'mızın kültür ve sanat kenti kimliği kazanmasına, Antalya'mızın marka değerinin yükselmesine, güzel ülkemizin ve şehrimizin tanıtımına, ülkemizde kaliteli müzik anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sağlayan yüzlerce organizasyon ve sanat festivalin mimarı olarak bu ödüle layık görülmüştür."

Gecenin onur konuğu Rotary 2430. Bölge Guvernörü Altan Arslan, törene eşi Neslihan Arslan ile birlikte katıldı. Törende Antalya Rotary Kulüp Başkanı Saadet Derin, Alanya Rotary Kulüp Başkanı Ayhan Gedikoğlu eşi Hanneke Gedikoğlu, Kaleiçi Rotary Kulüp Başkanı Mesut Özderin eşi Nurten Özderin, Aspendos Rotary Kulüp Başkanı Ebru Yiğitalp eşi Soner Yiğitalp, Manavgat Rotary Kulüp Başkanı Mahmut İnci eşi Esra İnci, Perge Rotary Kulüp Başkanı Soner Soyyiğit eşi Mine Soyyiğit, Falez Rotary Kulüp Başkanı Fikri Bayhan, Lara Rotary Kulüp Başkanı Serpil Davarcı eşi Ersin Davarcı, Alanya International Rotary Kulüp Başkanı Leonie Kılıç eşi Fuat Kılıç da yer aldı.

Tören, Uluslararası Rotary 2430. Bölge Guvernörü Altan Arslan'ın konuşmasıyla devam etti. Rotary Kulübü'nün çalışmaları hakkında bilgi veren Arslan, Kadir Dursun'a yaptığı çalışmalardan dolayı, gençlere ve Türk halkına örnek olduğu için teşekkür etti.

NEBİL ÖZGENTÜRK'EN DUYGUSAL ANLATIM

Tören Nebil Özgentürk'ün, Kadir Dursun'u anlattığı özgeçmiş konuşmasıyla sürdü. Dursun'u 'vefalı, gerçek dost' olarak adlandıran Özgentürk'ün konuşması salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Kadir Dursun, Özgentürk'ün özgeçmiş konuşmasını, eşi Berna Dursun'un elini tutarak dinledi.

PLAKETİ 2430. BÖLGE GUVERNÖRÜ ARSLAN VERDİ

Kadir Dursun'un plaketini Uluslararası Rotary 2430. Bölge Guvernörü Altan Arslan verdi. Sahneye çağırdığı diğer Rotary kulübü başkanlarıyla birlikte plaketi sahibine teslim eden Arslan, mikrofonu Dursun'a uzattı. Kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür eden Dursun, sanat organizasyonlarının hız kesmeden devam edeceğinin müjdesini verdi.

Törenin ardından rotaryenler Kadir Dursun ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Gecenin sonunda ise 1995 yılında prematüre bir bebek olarak 1200 gram ağırlığında dünyaya gelen Ezgi Sahillioğlu, hayatından kesitleri paylaşarak zumba aşkını anlattı. Sahillioğlu, törenin finalini rotaryenlere zumba yaptırarak gerçekleştirdi.

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