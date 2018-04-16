Kadir Albayrak, kadroya geçecek personelle biraraya geldi

TEKİRDAĞ,()-TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan personelin kadroya geçişleri ile ilgili düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Üç gün boyunca farklı daire başkanlıklarında görevli personelin katılımı ile sürecek olan kahvaltı programında Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Zeki Gürcün ve Fatih Ünsal, Daire Başkanları, Fen İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi personeli katıldı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Kadir Albayrak, “Sizlerin yaşadığı mutluluğu ben de paylaşıyorum. Yeni çalışma düzeniniz hayırlı olsun. Peygamber Efendimiz iki günü aynı olan bizden değildir demiştir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin her bir personeli de bu anlayış ile bir önceki günden daha fazla çalışacaktır ve herkes birbirine destek olacaktır. İş güvenliği konusunda da çok hassas davranmanız gerekiyor. Ben bundan sonraki çalışma hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.