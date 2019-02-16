Kadınsal Hareketler'den çocuklara fizik tedavi desteği

SOSYAL medya üzerinde kurulduktan sonra bir gönüllü ordusu haline gelen 'Kadınsal Hareketler Bunlar' grubu, İzmir'de 0-12 yaş grubu kimsesiz çocuklara fizik tedavi alanı açmak için kolları sıvadı. Gönüllülere destek vermek isteyen bir tekstil firması çalışanları da düzenledikleri kermesten elde ettikleri geliri çocuklar için bağışladı.

İzmir'de yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Filiz Akın'ın Mayıs 2016'da kurduğu 'Kadınsal Hareketler Bunlar' grubu, birçok yardım faaliyetinden sonra kimsesiz çocuklara yardım elini uzattı. Sağlık sorunları nedeniyle fizik tedavi alması gereken 0-12 yaş grubundaki çocuklar, yaşamlarını sürdürdükleri kurumda fizik tedavi desteği alabilecek. Kurumun bünyesinde yer alacak bu alanın ihtiyaç listesini bağışçılarla tamamlayacaklarını söyleyen Kadınsal Hareketler Bunlar grubu kurucu başkanı Filiz Akın, bir süre önce Türkiye'de ilkini gerçekleştirdikleri online kermesin ikincisini kapalı grupları içinde tekrar yaptıklarını belirtti. Sosyal medya üzerinden kendilerini takip eden bir tekstil firmasının da destek verdiğini anlatan Akın, "Kas hastalıkları ve farklı sebeplerle istediği gibi hareket edemeyen, fizik tedavi alması gereken ihtiyaç sahibi çocuklarımız için bir fayda sağlamak istedik. Başlattığımız kampanyaya duyarlılık sahibi gönüllüler de destek veriyor. Onlardan biri de yaklaşık 150 çalışanın yer aldığı bir tekstil firması. Fabrikanın yemekhanesinde bir kermes yaptık. İnsan kaynakları müdürü Selim Pilavcı ile birlikte fabrika çalışanları kermes sayesinde bize destek verdi. Çalışanlar kendileri hazırladıkları yiyecekleri kermese getirerek belli bir ücret karşılığında satışa sundu. Toplanan gelir kampanyasını sürdürdüğümüz fizik tedavi ünitemiz için kullanılacak" dedi.

MALİYETİ 12 BİN TL

İyilik zincirine katılmak isteyen her kadını gruplarına beklediklerini dile getiren Akın, "Sosyal medyanın doğru kullanıldığında ne denli önemli ve başarılı projelere dönüşeceğinin en doğal örneklerindeniz. Kimseyi yermeden, sosyal statü gözetmeksizin aynı pencereden farklı yönlere baksak da, birbirinin elini bırakmayan dahası basit olayların içindeki mucize olmayı düstur edinen kadınlarız. Fizik tedavi alanının ortalama maliyeti 12 bin lirayı buluyor. Grup üyelerimiz başta olmak üzere, bu ödeneği toplamak için çabalarken, ihtiyaç listesini açık ederek herkesin istediği medikal ihtiyacı alıp kuruma gönderebilme seçeneğini ekledik. Her zaman şeffaf hareket etmek ve para havuzu yapmadan, elimizi paraya sürmeden de iyilik yapılacağını göstermiş olmakla gurur duyuyoruz" dedi.

Filiz Akın, gerekli olan miktar toplandığı anda fizik tedavi ünitesinin kurulacağını söyleyerek duyarlılık göstermek isteyen herkesi desteğe davet etti.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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