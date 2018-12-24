Kadınlardan sokak hayvanları için kermes

Levent YENİGÜN/KEMER, () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sosyal medyada bir araya gelerek Kemer'in Kadınları Platformu'nu oluşturan kadınlar sokak hayvanlarına tıbbi malzeme alabilmek için kermes düzenledi.

Kemer'de sosyal medya üzerinden bir araya gelen 2 bin 396 üyesi bulunan Kemer'in Kadınları Platformu üyeleri, Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakım Evi'ne tıbbi cihaz yardımı yapabilmek için, kermes düzenledi. Düzenlenen kermes kış ayında olmasına rağmen yerli ve yabancı birçok kişiyi ilçe merkezinde bulunan Kuğulu Park'ta bir araya getirdi. Kermeste platform üyesi kadınlar yaptıkları hediyelik eşyalar, yemekler ve giysileri satışa çıkardı.

Platform yöneticisi İpek Şevik, "Kemer kadınlarının el ele vererek, el emeği göz nuru hediyelik eşya, yiyecek, içecek ve giysilerin satışlarıyla beraber elde ettikleri kazançlarını barınağımıza tıbbi malzemeler olarak bağışlayacağız. Kemer'in Kadınları Platformu'nun kuruluş amacı, Kemer'in kadınlarının el ele vererek, ihtiyaç sahiplerine destek olması, sokak hayvanlarına yardım etmesi içindir. Bu yolda bizlerle olan Kemer halkına çok teşekkür ediyoruz. Bu etkinliklerimizi geleneksel bir şekilde devam ettirmeyi de sürdüreceğiz" dedi.

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