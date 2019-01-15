Kadınlardan, öğrencilere destek

GAZİANTEP’in İslahiye İlçesinde, Ak Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen 'Onlarda bizim çocuklarımız' kampanyasıyla Özel eğitim sınıfına eğitim materyalleri alındı.

İslahiye Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fetiye Aras Erdoğan Başkanlığında İslahiye Fikret Öztürk İlkokulu ve Ortaokulunda bulunan Özel eğitim sınıfında öğrenim gören öğrencilerin öğrenimlerine katkıda bulunmak amacıyla 'Onlarda bizim çocuklarımız' kampanyası düzenlendi. Kampanya da elde edilen gelirle alınan ders araç, gereçleri ve eğitsel materyaller özel eğitim sınıfına bağışlandı.

Özel Eğitim sınıfına alınan eğitsel Materyallerin bağışlanmasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Ergin Mideoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Aslan, Belediye Meclis üyesi ve Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Fetiye Aras Erdoğan ve Kadın üyeler ile Okul Müdürü Hasan yetim hazır bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin,"Bu anlamlı kampanyayı başlatan Ak Parti Kadın Kolları Başkanı ve Kadın kolları üyelerine ve kampanyaya destek vererek katkı sunarak özel eğitim gören öğrencilerimizin yüzlerini güldüren, onların mutluluklarına tanık olan herkese çocuklarımız adına teşekkür ediyorum"dedi.

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