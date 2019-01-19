Kadınlardan muhteşem kapanış sergisi

MERSİN, () - MERSİN’de Türkiye’nin ilk ve tek güdümlü 6 Sosyal Destek Programı Projesinden biri olan 'Akdeniz Çoklu Eğitim Merkezleri Projesi' kapsamında Akdeniz Belediyesi’ne bağlı 4 mahalle evinde kurs ve eğitim alan yüzlerce kadının ortaya çıkardığı birbirinden güzel el emeği göz nuru eserleri beğeniye sunuldu.

Akdeniz Belediyesi tarafından hazırlanıp, Mersin Valiliği öncülüğünde 2017 Yılı Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında teklif edilen ve Kalkınma Bakanlığı’nca onaylanıp finanse edilen proje kapsamında, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce düzenlenen kapanış töreni, kursiyerlerin birbirinden farklı el emeği göz nuru eserlerinin beğeniye sunulduğu sergi ve renkli gösterilerle gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Abdülhamit Erguvan, Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşe Volkan İnanıroğlu, eğitmenler ve kursiyerler katıldı. Adanalıoğlu, Çay, Çilek ve Karaduvar mahalle evlerinde eğitim alan kursiyerlerin giyim, biçki, dikiş–nakış, takı-tasarım, resim, ebru ve mozaik, seramik, ahşap oyma ve boyama ürünleri; protokol üyeleri ve sergiyi görmeye gelenlerin hayranlığını kazandı. Etkinlikte, mahalle evleri kreşlerinde eğitim gören miniklerin ve Kafkas Halk Dansları topluluğunun gösterisi de büyük beğeni topladı.

Burada konuşan Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, meslek ve beceri edindirme kurslarının önemine dikkat çekerek, "Belediye olarak, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra özellikle sosyal ve kültürel hizmetlerin de önemli olduğunu düşündük. İlçemiz yoğun göç alan, farklı etnik köken ve düşünceden insanımızın, bir arada huzur içinde yaşadığı bir yer. Göç dolayısıyla Mersin’e gelen toplumsal kesimlerin kent ile uyumunun önemli bir sorun olduğu değerlendiriliyor. İşte buradan hareketle sosyal ve kültürel etkinliklerin ve bu tür merkezlerin sayısının az olduğu düşünüldüğünde, bu etkinlikleri çoğaltmak adına Akdeniz Belediyesi olarak SODES Projesini geliştirdik" dedi.

Başkan Pamuk, konuşmasının ardından protokol üyelerine, Mahalle Evleri’nde eğitim alan kursiyer kadınların yaptığı birbirinden güzel eserlerden hediye etti. Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Pamuk ve beraberindekiler, el emeği ve göz nuru seçkilerden oluşan sergiyi gezdi.

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