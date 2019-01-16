Kadınlardan bez çanta

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Yalvaç Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) kadın kursiyerler bez alışveriş çantası üretti.

Yalvaç HEM Müdürlüğü'nde el sanatları ve giyim alanında açılan kurslara katılan kursiyerler sıfır atık projesi kapsamında bez alışveriş çantası üretimine başladı. Çevre kirliliğine sebep olan poşet kullanımını azaltmak için yapılan uygulamada kursiyerler çantaların üzerine el emeğiyle 'Çevreye Duyarlıyım' sloganını işledi.

Kurs öğretmeni Canan Halıcı, "Sıfır atık projesine kursiyerlerimizle birlikte katkı yapmak istedik. Neler yapabiliriz diye düşünürken elimizdeki parça kumaşlardan, eski başörtülerden alışveriş çantası yapmaya karar verdik. Sıfır maliyetle hem ev ekonomisine hem de ülkemizin geleceğine sahip çıkıyoruz" dedi.

Katlandığında kalemlik ve çilek modeline dönüşen çantaların yapımına başladıktan sonra mahalle muhtarlarından da sipariş aldıklarını aktaran Halıcı, "Doğamızı korumak için tüm kadınları bu projeye destek vermeye davet ediyorum" diye konuştu.

Kurum Müdürü Hayati Yeler de özverili ve duyarlı çalışmalarından dolayı kurs öğretmenine ve kursiyerlere teşekkür etti.

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