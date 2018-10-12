Kadınlara yönelik meslek kursu

Sadun KILIÇ/AĞLASUN, () - Burdur'un Ağlasun ilçesinde 'Sagalassos- Ağlasun Turistik Ürün Geliştirme' projesi kapsamında başlatılan kursta 20 kursiyer eğitim alıyor.

Sagalassos Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Munir Ekonomi'nin girişimleriyle Ağlasun Belediyesi ve Anatolian Artisans Derneği işbirliğiyle kadınlara yönelik 'Sagalassos- Ağlasun Turistik Ürün Geliştirme' projesi kapsamında kadınlara yönelik meslek edindirme kursu açıldı. 20 kadının katıldığı kursta, Sagalassos Antik Kenti'ndeki kazılarda çıkarılan eserlerin örnekleri kadınların ellerinde şekil buluyor.

Kadın kursiyerlerin yaptığı eserler ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde satılacak.

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