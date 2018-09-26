Kadınlara yanlış diyet uygulamalarını anlattı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYALI iş kadını Karina Taylan ile Gonca Demirci'nin hayata geçirdiği De & Tay Talks buluşmalarının bu haftaki konuğu diyetisyen Melodi Özuzun oldu. Diyette yanlış bilinen uygulamaları anlatan Özuzun, soruları yanıtladı.

Her ay düzenli gerçekleştirilen De & Tay Talks buluşmalarının bu haftaki konuğu Diyet Ekseni kurucusu diyetisyen Melodi Özuzun oldu. Buluşmada Özuzun, mesleğinin inceliklerini kadınlarla paylaştı. Katılımcı kadınlar vücut ölçümlerini yaptırdı, diyet hakkında bilgi aldı. Diyette yanlış bilinen uygulamaları anlatan Özuzun, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

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