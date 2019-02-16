Kadınlara 'Uygulamalı Girişimcilik' eğitimi

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, kadınların iş hayatına katılmasını kolaylaştırmak amacıyla KOSGEB ile birlikte ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadın istihdamına yönelik çalışmaları sürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadınların iş hayatına atılmasını kolaylaştırmak amacıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile birlikte 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi' düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Eğitim Salonu’nda düzenlenen eğitim programından 26 kadın yer aldı. Dört gün süren eğitimlerin ardından kadınlara sertifika verilerek, sertifikayla KOSGEB’den hibe ve faizsiz kredi alabilecekler.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla, kadınları ziyaret ederek, eğitimlerin kadın istihdamına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

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