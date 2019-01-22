Kadınlara 'Hayata Tutunma' konferansı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi-Tüm Öğrenci Velileri İşbirliği Derneği (TÖVİŞ) işbirliğinde düzenlenen 'Karınca Kararınca' adlı söyleşi günleri kapsamında kadınlara 'Hayata Tutunma' konulu konferans verildi.

Muratpaşa Belediyesi'nce 'Kadın Danışma Merkezi'nin oluşturulduğu Giritli Evi ve Müzesi'nde, kadınlara yönelik 'Hayata Tutunma' adlı konferansa Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülay Akın, TÖVİŞ Başkanı ve Düşün-Konuş-Dinle (DKD) eğitmeni Feray Atalay ve sosyolog Özlem Önder konuşmacı olarak katıldı. Feray Atalay yaptığı konuşmada, "Kadınlar olarak yaşamı dolu dolu dikkatli ve özenle yaşamalıyız, zamanı çok iyi değerlendirmeliyiz, üretken olmalıyız. Kadın, başta kendi evi olmak üzere yaşadığı çevrede bir lider olmaya çalışmalı" dedi.

KADIN DANIŞMA MERKEZİ

Kadın Danışma Merkezi'nde görevli sosyolog Özlem Önder de merkezlerde kadınların birbirleriyle tanışması, birbirlerini dinlemeleri, anlamaları, kaynaşmaları, birçok konuda aydınlanmaları konularında programlar yaptıklarını, şiddete maruz kalan kadınlara psikolojik ve hukuki destek verdiklerini söyledi.

AKTİF ROL ALMALIYIZ

Kadınların siyasette, çalışma hayatında, iş dünyasında varlıklarını göstermeleri gerektiğine işaret eden Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülay Akın ise "Kadınlarımız cesaretli olmalı, birçok alanda aktif rol almalı, sosyal hayatın içinde yer almalı, çocuklarına hayatla mücadeleyi mutlaka öğretmeli, her bildiği güzel şeyleri de etrafındaki genç kızlara, yetişkin kadınlara anlatmalı" diye konuştu.

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