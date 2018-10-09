Kadınlara emzirmenin önemi anlatıldı

GAZİANTEP'in İslahiye Devlet Hastanesi tarafından, Dünya Emzirme Haftası kapsamında açılan stantta anne ve anne adayları bilgilendirildi.

İslahiye Devlet Hastanesi'nce, Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne sütünün teşviki ve emzirmenin özendirilmesi konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Demokrasi Meydanı'nda stant açıldı. Kurulan stantta anne ve anne adaylarına anne sütünün önemi ile emzirmenin yararları konusunda bilgilendirme yapılırken broşür dağıtılıp, pasta ikram edildi. Stantta görevli hemşireler, çocuğun emzirme taktiklerini oyuncak bebeği anne ve anne adaylarının kucaklarına vererek anlatırken, annenin günde en az 3 litre su tüketmesi gerektiğini ve hava sıcaklıklarına bakılmaksızın çocuğa verilecek anne sütü ile birlikte çocuğun su ihtiyacının da karşılanacağı ifade edildi.

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