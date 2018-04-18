Kadınlar takı tasarımını sevdi

MANİSA'nın Yunusemre Belediyesi'nin Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu'nda açtığı takı tasarımı kursu, kadınların ilgisini çekti. El işi göz nuru takılar yapan kadınlar, takı tasarımını öğrenerek meslek sahibi oluyor.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan lokallerde açılan kurslar ile kadınların hem sosyalleşmesine hem de ev ekonomilerine katkı sağlamalarına imkan tanıyor. Yeni Mahalle Hanımlar Lokali'nde düzenlenen takı tasarımı kursunda kursiyerler, birbirinden güzel takılar tasarlıyor. İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla hafta içi 2 gün düzenlenen kurs, yoğun ilgi görüyor. Kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem de evlerinden çıkarak sosyalleşiyor. Yunusemre Belediyesi'nin 3 yıldır kurslarına katıldığını dile getiren Özlem Öz, bu kurslarda çok şey öğrendiğini belirterek, "Ben üç senedir bu kurslara geliyorum iğne oyası ile başlamıştım. Takı tasarım kursuna da geçen sene başladım. Takı tasarımı çok seviyorum. Bu işten de para kazandığım için çok hoşuma gidiyor" dedi.

Kazakistan asıllı Elmira Karajgetiva ise "Bu kurslara hem zamanımı değerlendirmek hem de bu konuda yeteneğim olduğunu düşündüğüm için katıldım. Kursa seve seve katılıyorum. Çok da memnunum" diye konuştu.

Kurs hocası Dilek Tütüncü ise kursa olan ilgiden mutlu olduklarını belirterek, takı kursuna 12 kursiyerin katıldığını söyledi.

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

FOTOĞRAF