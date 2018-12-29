Kadınlar, şiddeti protesto etti

Berkay KUNT/ANTALYA, () - ANTALYA Kadın Platformu üyeleri, kadına ve çocuklara yönelik şiddeti protesto etti.

Antalya Kadın Platformu üyesi grup, Kalekapısı Attalos Heykeli önünde toplanarak, kadına ve çocuklara yönelik şiddeti protesto etti. 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz' ve 'Yaşasın kadın dayanışması' sloganlarıyla tepkileri dile getiren grup adına açıklama yapan İmece Ev İşçileri Sendikası kurucu üyesi Münire İnal, "2019'a günler kala, yeni yıla umutla başlamak için tüm direnen kadınları buradan selamlıyoruz. Her yeni güne, kadına ve çocuğa yönelik suçlarla gözümüzü açıyoruz. 2018 yılı bizler için kötü geçti" dedi.

2018 yılında, iktidarın ve erkek egemen baskının yaşamın her alanında kadınlara şiddetti dayattığını iddia eden Münire İnal, "Kadın cinayetleri, çocuk istismarı, işsizlik ve ekonomik krizle birlikte artan yoksulluktan dolayı 2018 yılı bizler için kötü geçti. Son 18 ayda 21 bin 957 hamile çocuk kayıtlara geçti. Bu yıl, kasım ayının ortasına kadar 336 kadın öldürüldü. 2014- 2017 yılları arasında 51 bin 818 çocuk cinsel istismara uğradı" dedi.

Münire İnal, kadın olarak 2019 yılına umutla girmek istediklerini söyledi. Açıklamanın ardından bir süre slogan atan grup, dağıldı.

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