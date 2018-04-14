Kadınlar şarkılarla büyüledi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA'da 7 yıl önce kurulan 'Akdeniz Ahenk Kadınlar Korosu' 10'uncu konserinde şarkıseverleri mest etti.

Antalya Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda gerçekleşen konserde koroyu şef Nilgün Karaduman yönetti. Saz heyetinin tamamı akademisyen müzisyenlerden oluşan koronun sunumunu Mehtap Tumrik, koro sorumluluğunu Hülya Kırıcı üstlendi. Konserin birinci bölümü koronun seslendirdiği 'Çamlar Arasında' adlı şarkıyla başladı. 'Kara Sevda Dedikleri' şarkıyla devam eden konserin bu bölümde solistler Nermin Say, Ayşen Yılmaz, Berrin Işık, Nurten Demirören 'Gözlerin Mavi', 'Seni Benden Alamazlar', 'Söyle Naz mı Bu Kaş Çatış', 'Ne o Bensiz Edebilir', 'Neyleyim Neyleyim', Sevgi Deli Gönülden', 'Evlerinin Önü Handır' şarkılarını yorumladı.

Antalya'da oturan bestekârlar Cansın Erol ile Ercan Akbay'ın da onur konuğu olduğu konserin ikinci bölümünde ise koro 'Nar-ı Aşkınla', 'Yar Senden Kalınca Ayrı', 'Nerelerde Kaldın', 'Kirpiklerinin Gölgesi', 'Bekledim de Gelmedin', 'Çamlıca Yolunda' ve 'Yemeni Bağlamış' adlı şarkıları seslendirdi.

Şarkıseverler, zihinlerde yer etmiş şarkılarla keyifli dakikalar yaşadı. Konser sonunda bestekâr Cansın Erol, koro üyeleri adına şef Karaduman'a çiçek vererek teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI