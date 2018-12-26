Kadınlar pilates ve zumbayı çok sevdi

DENİZLİ'de bu yıl kadınlara özel düzenlenen ücretsiz plates ve zumba kursuna toplam 9 bin 850 kadın katıldı.

Denizli'de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz plates ve zumba kursuna kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kentteki çeşitli spor salonlarında düzenlenen kurslara bu yıl, 6 bin 200'ü pilates ve 3 bin 650'si zumba olmak üzere toplam 9 bin 850 kadın katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, Buz Pisti ve İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde pilates yapan kadınlarla bir araya geldi. Spor yapan kadınları tek tek tebrik eden Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, kursiyerlerle sohbet etti.

Başkan Osman Zolan, kadınların pilates ve zumbayı çok sevdiğini belirterek, "Spor, vücut sağlığı açısından çok önemli. Spor yaparak hayatımızı sağlıklı bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Huzurlu ve güzel bir şehirdeyiz. Yollarımız, parklarımız, spor alanlarımız, köprülü kavşaklarımız ve pek çok güzelliğin bulunduğu bir şehirdeyiz. Denizli'mizde insanlarımız spor yapsın, sağlıklı ve mutlu olsun istiyoruz. Bunun için var güzümüzle çalışıp tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Kadınlar, ise kendilerine sundukları destek ve imkanlar nedeniyle Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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