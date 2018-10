Kadınlar hem öğrenecek, hem para kazanacak

ŞEHİTKAMİL Belediyesi ile İşkur işbirliğinde hayata geçirilen proje sayesinde kadınlar hem meslek öğrenecek, hem de kursa gittikleri her gün için yevmiye alacaklar. Açılan 6 farklı mesleki kursta eğitim görecek kadınlar hem meslek sahibi olacak, hem de aile bütçelerine katkı sağlayacak.

Kadınların ekonomik faaliyetlere bağlı üretime destek vermelerini sağlamak adına çok sayıda projeye hayat veren Şehitkamil Belediyesi, İşkur ile ortaklaşa önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Şehitkamil ilçe sınırları içerisinde ikamet eden 782 kadın; çeyiz ürünleri hazırlama, iğne oyası, dekoratif ahşap süsleme, kadın giysileri dikme, saç bakımı ve yapımı ile animasyon kurslarında eğitim görecek. Her eğitim günü için 25 TL yevmiye kazanacak kadınlar, böylelikle aile ekonomilerine destek sağlayabilecekler. İşkur Gaziantep İl Müdürü Siraç Ekin, proje kapsamında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret etti.

GÜNLÜK 25 TL YEVMİYE VERİLECEK

Projenin kendini yetiştirmek isteyen kadınlar için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kendilerine bağlı 34 aile merkezinde verilecek eğitimlerden 782 kişinin yararlanacağını söyledi. Başkan Fadıloğlu, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Öncelikle İşkur Gaziantep İl Müdürümüz sayın Siraç Ekin’in şahsında tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ‘100 Günlük Eylem Planı’ çerçevesinde hanım kardeşlerimizin işgücü piyasasına katılmasına destek sağlamak adına bir proje başlatılmıştı. Şehitkamil Belediyesi olarak biz de 34 eğitim merkezimizde 6 ayrı branşta 782 bayan kardeşimizin eğitim alacağı bir imkan oluşturduk. Tabi normal şartlarda bir yerde eğitim alırken üstüne para veriliyor ama burada tam tersi, eğitim alan hanım kardeşlerimiz yevmiye alacaklar. Bu konuda İŞKUR’un yapmış olduğu çalışmayla her bir kardeşimize günlük 25 TL yevmiye verilecek. Bu kişiler eğitim süreleri ne kadar sürerse o süre içerisinde yevmiye alacak. Eğitim verilecek branşlar özellikle hanım kardeşlerimizin kendi aile ekonomilerine katkı sağlamak adına ve bir meslek öğrenmek adına yapılan faaliyetler. Zaten Şehitkamil Belediyesi olarak biz, kurulduğu günden bu yana özellikle de son 10 yılda mesleki faaliyetleri devam ettirip, ihtisaslaşma noktasına getirmiştik. Bu konuda İşkur'un bu projesi de ayrı bir destek oldu. Bu projeden daha önce toplum yararına çalışmış kardeşlerimizin yararlanması söz konusu değil. Daha önce sertifika almış bir kardeşimizin faydalanması da söz konusu değil. Gerçek manada sıfırdan eğitim alıp, kendini yetiştirmek isteyen hanım kardeşlerimiz için geçerli bir proje başlattık. Şu anda 782 bayan kardeşimiz bu eğitimini devam ettiriyor ve İşkur vasıtasıyla da yevmiyelerini alıyorlar."

KURSİYERLER AYRICA GENEL SAĞLIK SİGORTA KAPSAMINA DA ALINACAK

Unutulmaya yüz tutmuş meslekler ve geleceğin mesleklerine yönelik branşlara yönelik eğitim verildiğini kaydeden İşkur Gaziantep İl Müdürü Siraç Ekin, "Bizler, İşkur Gaziantep İl Müdürlüğü olarak yerel yönetimlerle ilgili meslek edindirme kurslarımızın en önemli kısımlarından 6 tanesiyle ilgili Şehitkamil Belediyemiz ile protokol imzalamış bulunuyoruz. Bu 6 meslek dalında yapmış olduğumuz protokol içerisinde unutulmaya yüz tutmuş meslekler var, geleceğin meslekleri var. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında başlatılan '100 Günlük Eylem Planı' içerisinde yer alan unutulmuş mesleklerin icra edilmesi, yeniden hayata geçirilmesine ilişkin meslekler var. Bu mesleklerin icrası, ifası ve protokolün imzası sonrasında toplamda 782 kursiyerimizi meslek edindirme kurslarına tabi tutarak hem günlük ücretleri İşkur tarafından ödenecek hem de genel sağlık sigorta kapsamına alınacak. Dolayısıyla İşkur ve Şehitkamil Belediye Başkanlığı ortaklaşa ve işbirliği içerisinde hem vatandaşımızı eğiteceğiz, bilgilendireceğiz hem onları sosyal mekanlarımızda misafir edeceğiz hem de usta öğreticiler tarafından meslek sahibi edindireceğiz ve meslek edindirme kursları sonrasında kendilerinde farkındalık oluşturacak bir duruma getirmeye çalışacağız. Hem sosyalleşme adına kadınlarımız ve kursiyerlerimiz daha farklı bir statüye girmiş olacaklar hem de kendi ayakları üzerinde durmaya çalışacaklar. Bu vesileyle 6 meslek dalında Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’nun da takdirleri ve imkanlarıyla toplam 34 tesiste eğitimleri sağlanacak. Bizler de İŞKUR olarak bütün imkanlarımızı kullanacağız. Bu konuda Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine bizimle işbirliği yaptıklarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×