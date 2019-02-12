Kadınlar, 'Eşitlik yoksa aşk da yoktur' diyecek

İZMİR'de Kadın Savunma Ağı tarafından, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, ülkedeki kadın erkek eşitliği sorunlarına dikkat çekecek.

Öz savunma, toplumsal cinsiyet, cinsel istismar hakkında birçok atölye düzenleyen Kadın Savunma Ağı, İstanbul'dan sonra İzmir'de de kadınların güçlenmesine yardımcı olacak faaliyetler gerçekleştirmeye devam ediyor. İstanbul ve İzmir'de yapılan toplantılarda Türkiye'deki kadın mücadelesini yükseltmek ve ortak sorunlara karşı güçlü bir irade oluşturabilmek adına etkinlikler düzenleyen oluşum, 14 Şubat Perşembe günü Karşıyaka Çarşısı'nda kadınlarla buluşarak, günün anlamını sorgulamak adına bir etkinlik düzenleyecek.

'BİZE ANLATILAN MASALLARI KABUL ETMİYORUZ'

İzmir Kadın Savunma Ağı adına konuşan Gizem Coşkun, Sevgililer Günü öncesi dikkat çekilmesi gereken sorunlar olduğunu belirterik, "Erkek egemen sistemin ara sıra bize uzattığı allı güllü özel günlerden bir tanesi de 14 Şubat Sevgililer Günü. Bize özellikle kapitalist sistemin piyasasının, tüketim kültürünün özendirildiği günlerden biri. Erkek egemen sistem tarafından bize bir nefes durağı olarak sunuluyor. Tüm sene boyunca tek bir gün için hazırlıklar yapılıyor, hediyeler alınıyor. Kadınlar açısından da maalesef bu bir gün tüm sene boyunca bekleniyor. Fakat biz biliyoruz ki eşitlik yoksa aşk da yoktur. Ülkemiz açısından yıllardır mücadele ettiğimiz erkek şiddeti ve patriyarkal neoliberal sistem biz kadınları aldatmaya çalışıyor. Bugüne kadar aldatmayı başarmış olabilirler, biz sevdanın ve aşkın bu olmadığını biliyoruz. Bize anlatılan masalları kabul etmiyoruz" dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nün aşkın günü olarak ilan edildiğine dikkat çeken Coşkun, "Fakat bizim hatırlatmamız gereken bir takım konular var. Sevgili olmak istemediği için, evlenmek istemediği için öldürülen, 'hayır' dediği için cezalandırılan, hediye sepetlerinden bir hediye seçmeyen, o günün ne olduğunu bilmeyen, özel organizasyonlarına katılamayan kadınlar var memlekette. Bugün bize sevdadan düşen payın ne olduğunu beraberce görmek için 14 Şubat Cuma günü saat 19.00'da Karşıyaka Çarşısı'nda bir etkinliğimiz olacak. Kadın Savunma Ağı olarak yapacağımız etkinlikte bir niyet kutumuz olacak, sistemin bu iki yüzlülüğünü en azından kadınlarla paylaşacağız" diye konuştu.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()

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