Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ASKİ Atatürk Spor Salonu’nda

ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, Türkiye’nin ilk LEED Gold sertifikasına sahip, çevre dostu, FIBA standartlarına uygun, 2 bin 500 seyirci kapasiteli ASKİ Atatürk Spor Salonu, Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına evsahipliği yapacak. Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor, Cumhurbaşkanlığı Kupası’na sahip olmak için sosyal, çevreci, kapsamlı ve çağdaş bir spor tesisi olarak öne çıkan ASKİ Atatürk Spor Salonu’nda Adanalı basketbol severlerin karşısında mücadele verecek.BASKETBOLUN KURMAYLARI ADANA’DATürkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF) aldığı kararın ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Halil Hızlısoy, TBF Kadın Ligler Direktörü Murat Tümer, TBF Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser ve TBF Adana İl Temsilcisi Abdullah Kutlu ile bir araya geldi. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının Adana’ya verilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Halil Hızlısoy, Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor arasında yapılacak maçın mükemmel bir organizasyonla gerçekleşmesi için hazırlıkların hızlandırıldığını belirtti.Adanalı basketbol severleri 10 Ekim’deki maç için ASKİ Atatürk Spor Salonu’na davet eden Halil Hızlısoy, kadın basketbolda en büyük kupa maçı için doğru tercih yapan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere TBF’nin tüm yöneticilerine teşekkür etti. TBF Kadın Ligler Direktörü Murat Tümer ise Adana Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu bir çalışma sergileyip, bu önemli organizasyonun kusursuz gerçekleştireceklerine olan inancını vurguladı.ASKİ ATATÜRK SPOR SALONU’NUN ÖZELLİKLERİMilliyetçi, üretken belediyeciliğin çağdaş ürünü olan 2 bin 500 seyirci kapasiteli ASKİ Atatürk Spor Salonu, merkez Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi PTT Caddesi’ndeki 6 dönüm alanda 10 bin metrekare kapalı alan sahip olacak şekilde projelendirdi. Tasarımında güneş ışığının en verimli şekilde değerlendirilmesi esas alınan projede, fotovoltaik güneş pilleri kullanılarak, tesise kendi enerjisini üretme altyapısı kazandırıldı. Bu ünitede elektrikli otomobiller için şarj istasyonu da oluşturuldu. Salonun iç mekanında tribünler, soyunma odaları, basın çalışma odaları, fitness salonu, spor odası, masaj odaları, kulüp yönetim ofisleri, personel alanları, kafeteryalar ve mağazalar yer aldı. Engelli insanların tribünlere sorunsuz ulaşımı için engelli asansörleri, rampalar, özel seyir noktaları ve engelli tuvaletleri yer aldı. Engelli sporcular için de ihtiyaç duyulan düzenlemeler yapıldı. 50 araçlık kapalı, 40 araçlık otopark ile bisiklet park yerleri oluşturuldu.

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