Kadının gücünü göstermek için yelken açtılar

AKDENİZ'de yelken açan 4 kadın denizci, 19 Mayıs'tan bu yana süren mavi yolculuklarında 'barış elçisi' ilan edildi. 50 yaş üstü 4 kadın denizci, kadının gücünü, yapabilirliğini diğer kadınlara göstermek için Akdeniz'i dolaştı.

Denize ve yelkene gönül veren dört kadından oluşan 'Deniz Tutkusu Seyirde' ekibinin 19 Mayıs'ta Bodrum'dan yelken açtı. Tüm Akdeniz'i geçen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde açtıkları fotoğraf sergisinden sonra dönüş rotasına geçen ekip, Göcek Limanı'na demir attı. "Yurtta Barış Dünyada Barış" sloganıyla yola çıkan Bilgisayar Programcısı Kaptan Neşe Hasipek, İstatistikçi Ceyda Güleçyüz, Şehir Plancısı Şule Kükrer ve Gazeteci Ferda Volkan'dan oluşan ekip, kamuoyunda da 'barış elçileri' olarak anılmaya başladı. Kaptan Neşe Hasipek, çekirdek ekip olmalarına karşın seyir boyunca 24 kadını da misafir olarak ağırladıklarına dikkat çekerek "Biz barış için yelken açıyoruz. Projenin amaçlarından biri de kadının gücünü, yapabilirliğini diğer kadınlara göstermek. Ekibimizin tüm üyeleri 50 yaş üstü kadınlardan oluşuyor. Gittiğimiz yerlerde kadınlara, 'biz bunu yapabiliyorsak, siz neler neler başarabilirsiniz' diyoruz. Amacımız barış. Çünkü dünyaya barış geldiğinde her şey daha güzel olacak. Biz buna çok inanıyoruz. Biz sadece güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kadınların gücünü ve üretkenliğini denizde de göstermek istiyoruz. Biz yaptıkça da insanlar destek veriyor" dedi. 29 Haziran'da Marmaris'te olacak Deniz Tutkusu Seyirde' ekibi, 1 Temmuz'da da Bodrum'da coşkuyla karşılanacak.

İZMİR, ()

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