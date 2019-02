Kadın yönetici, takımının başında ilk kez sahaya çıktı

Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), () - MERSİN'in Silifke ilçesinde amatör küme ekiplerinden Taşucuspor'un Kulüp Sekreteri Fatma Girgeç, takımı ile birlikte ilk kez sahaya çıktı. Büyük bir heyecan yaşadığını dile getiren Girgeç, "Saha içi tribün ya da televizyon karşısında izlemek gibi olmuyor. O heyecanın her dakikasını yaşıyorsunuz" dedi.

İlçe merkezinde emlakçılık yapan 29 yaşındaki Fatma Girgeç, genel kurul sonrası Taşucuspor'un kulüp sekreterliğine getirildi. Futbolu çok seven Girgeç, Taşucuspor'un Ünal Ünüvar Tesisleri'nde Aydıncıkspor'u ağırladığı 2'nci Amatör Küme'nin ilk haftasında yönetici pozisyonunda sahadaki yerini aldı. Başlama düdüğü öncesinde kenetlenen futbolculara başarı dileyen, kritik pozisyonlarda reaksiyon gösterip oyuncuları yönlendiren Girgeç'in takımı, müsabakayı 4-1 kazandı.

Maçın ardından yaptığı açıklamada, iyi bir futbol izleyicisi olduğunu belirten Girgeç, "Yönetim kurulunda görev aldıktan sonra futbolla daha fazla haşır neşir olmaya başladım. Bugün sahada olmak benim için çok güzel, çok farklı bir duygu. Saha içi, tribün ya da televizyon karşısında izlemek gibi olmuyor. O heyecanın her dakikasını yaşıyorsunuz. Kadınların üst düzey yönetici olarak futbolda daha fazla yer almasından yanayım. Çünkü kadınlar aynı olaya farklı bakış açısı getirdiğinde zorlukların bir takım kolaylıklara dönüştüğünü görüyoruz" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI