Kadın üreticiler, Başkan Tarhan'ı ziyaret etti

Gülhan DEMİRCİ/MEZİTLİ(Mersin), () - MERSİN'de, ürettikleri ürünleri belediyenin oluşturduğu kadın üretici pazarlarında satışa sunan kadınlar, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret etti. Kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyleyen kadınlar, "2019 Mart ayında yapılacak seçimler sonrasında da Sayın Neşet Tarhan'ı başkan olarak görmek istiyoruz" dedi.

Bugüne kadar yapamayacağı şeylerin sözünü vermediğini vurgulayan Tarhan ise şunları söyledi:

"En büyük güvencem kadınlardır. Onlar hayata daha aydınlık bakıyorlar. Mezitli'yi, kadınların kendilerini daha özgür hissedebileceği bir kent yapma hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdik. Bundan sonraki hedefim ise kadınlarımızı daha çok siyasette, sosyal alanlarda görmektir. Daha çok kadın muhtar adayımız olsun, daha fazla kadın meclisimizde temsil edilsin istiyoruz. Hatta en büyük dileğim ileride Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şalvarlı, çiftçi bir kadın görmektir."

Üretici pazarı projesinin birçok yerde ödül aldığını da anımsatan Tarhan, kadınlarca üretilen ürünlerin internet üzerinden satılabileceğini sözlerine ekledi.



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