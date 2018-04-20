Kadın üretici istedi, Başkan Yılmaz yerine getirdi

SAMSUN,() - SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kendisinden kuluçka makinesi talep eden kadın girişimciyi geri çevirmedi. Girişimci Hatice Demirbilek’e kuluçka makinesi aldıran Başkan Yılmaz, mavi yumurta üretiminde başarılar diledi.

Daha önce de yeşil yumurta üretimi yaparak Çarşamba Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün kadınlara yönelik hazırladığı projede örnek girişimci gösterilen Hatice Demirbilek, tavuklarının ölmesi ile zor durumda kaldı. Demirbilek bunun üzerine TÜYAP Tarım Fuarı’na katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın yanına giderek kendisinden mavi yumurta üretmek için kuluçka makinesi talep etti. Örnek girişimcinin talebini geri çevirmeyen Başkan Yılmaz, kuluçka makinesi alınması talimatı verdi. 350 yumurta kapasiteli kuluçka makinesi alınarak Demirbilek’e teslim edildi. Desteğinden dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür eden Hatice Demirbilek, makine sayesinde yumurta üretimini artırıp tesisini büyüteceğini kaydetti.

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