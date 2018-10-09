Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nde hedefe ulaşan personele başarı belgesi verildi

Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),() - KOCAELİ Valiliği tarafından başlatılan Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nde kendi ilçelerinde hedef kadın nüfusun yüzde 25'ine ulaşan ilçe sağlık müdürleri ve personellerine başarı belgesi verildi.

Koordinatörlüğü Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy tarafından yürütülen Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nde, kendi ilçelerinde başarıya ulaşan ilçe sağlık müdürleri ve personellerine Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Salonu'nda düzenlenen toplantı ile başarı belgeleri verildi. Toplantıya Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Dr. Şenol Ergüney, ilçe sağlık müdürleri ve belge alan personel katıldı.

Kadın Sağlığı Eğitim Projesi kapsamında 15 ile 69 yaşları arasındaki toplam 671 bin 439 kadına ulaşılması hedeflendi. 23 Ekim 2017 tarihinde başlatılan proje kapsamında hedeflenen nüfusun yüzde 25'inin üzerinde kadına ulaşıldı. Proje kapsamında meme kanserinin erken tanısında çok önemli olan kendi kendine kontrol yöntemi, rahim ağzı kanseri, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, obeziteden korunma, diyabet, menopoz ile sigara, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılıkları kadınlara anlatıldı. Ayrıca 6284 sayılı kanun ve kadına yönelik şiddet konularında da ne yapmaları gerektiği konusunda kadınlar bilgilendirildi. Proje sonrasında bugüne kadar ulaşılan 163 bin 485 kadın içerisinden 669 kadına kendi talepleri doğrultusunda doktor muayenesi yapıldı. Bu kadınlardan farklı bulgulara ulaşılan 67 kadın ise tanı ve tedavi işlemleri için takibe alındı.

Proje hakkında konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Bugün özellikle bu projede görev alarak belirli bir başarıyı yakalayan arkadaşlarımızı tebrik etmek için toplandık. Ekim ayı aynı zamanda Meme Kanserinde Farkındalık ayıdır. Bu belgeleri bu ay içerisinde vermeyi tercih ettik. Bu şekilde meme kanseri hakkında farkındalığa katkı sunabilmek adına böyle bir çalışma yaptık. 1 yıl önce başladığımız bu projede hedefimizin yüzde 24.3'üne ulaştık. Buradaki hedefimiz Kocaeli nüfusunda 671 bin kişi olan 15-69 yaş arası tüm kadınlara ulaşabilmek. Burada temel amacımız kadınlarımızı bilinçlendirerek daha duyarlı hale getirmek. Kadınlarımızın maruz kaldığı hastalıklarım başında meme kanseri geliyor. Bu konuda kadınlarımızı kendi kendini muayene edebilme ve bilinçlendirme konusunda çalışma yürüttük. Bunun dışında kadına yönelik şiddetten, obeziteye, normal doğumun önemine kadar bir çok konuda çalışma yürütüyoruz. Eğer biz bu eğitim sonrasında 1 kadınımızın bile erken teşhisine sebep olabildiysek bu bizim bütün yorgunluğumuzu alacaktır" dedi.

Vali Aksoy'un konuşmasının ardından proje kapsamında kendi ilçelerinde yüzde 25'in üzerinde nüfusa ulaşan ilçe sağlık müdürleri ve personellerine başarı belgeleri takdim edildi.