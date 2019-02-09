Kadın muhtar adayları projeleriyle geliyor

KADIN Adayları Destekleme Derneği'nin (KADER) düzenlediği yerel yönetimler akademisinde eğitim alan İzmirli kadın muhtar adayları, güçlerini birleştirdi. Mahallesindeki sorunların çözümü için kolları sıvayan kadınlar, muhtar seçildikten sonra hem ihtiyaç sahiplerine yardım götürecek hem de kadınlar için hazırladıkları projeleri hayata geçirecek.

Her alanda olmaları gerektiğine inanarak çalışan, üreten ve başaran kadınlar, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde muhtarlığa soyundu. Daha önce siyasete girmemiş, ancak yaşadığı kente ve mahallesindeki sorunlara duyarlı kadınlar, KADER'in Antalya'da düzenlediği 4 günlük yerel yönetimler akademisine katıldıktan sonra sahada çalışmalara başladı. Broşür bastırarak kapı kapı dolaşan muhtar adayları, hem sorunları dinliyor hem projelerini anlatıyor.

İzmir'den 20 kadın muhtar adayının katıldığı eğitimde yerel yönetimlerde mevzuat ve işleyiş hakkında bilgi verildiğini anlatan KADER İzmir Şube Başkanı Nuriye Çelik, etkili ve güvenilir bir kampanyanın nasıl sürdürüleceği konusunda adayların bilgilendirildiklerini belirtti. Kadınların özellikle mobil uygulamalar konusunda bazı eksiklikler yaşadığını söyleyen Çelik, bir mahallede niçin kadın yönetici olması gerektiğini şöyle anlattı:

"Kadın sarar sarmalar, kadın anaçtır. Bir kadın hemcinsini daha iyi dinler ve anlar. Kocasıyla sıkıntısı olan bir kadın, erkek muhtara bunu anlatamaz. Evinde aşı yoktur, geçimi zordur, bunu bir kadınla paylaşırsa sorununa çözüm bulur. Kadın, belediyenin kapısını çalar, komşusundan ister ve yardıma ihtiyacı olan insana yağdırır. Kadınlar ihtiyaçları daha iyi gözlemler. Mahallelerden başlayarak kadınların yönetime gelmesini istiyoruz."

ENGELİNE KARŞIN CESARETİNİ TOPLADI

Çiğli'nin Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde, iki çocuğunu büyüttükten sonra kendisini hazır hissettiği için muhtar adayı olduğunu söyleyen Hüsniye Babacan Gömlekli, görme engeline karşın durmuyor ailesi ve çevresi için çalışıyor. İki oğluyla birlikte hasta annesine de baktığını belirten Gömlekli, kadınların cesur olmasından yana olduğunu dile getirdi. Bilgisayar öğretmenliği yaptıktan sonra 2007 yılından bu yana yaşadığı mahallesi için muhtar adayı olmaya karar veren Gömlekli, "Ben engelliyim. 6 yaşında yüzüme kireç attılar ve sol gözümü kaybettim. İki kez kornea nakli oldum ancak iyileşmedi. Bir gözüm görmüyor ama kendimle barışığım. Bundan sonra mahallem için çalışmak istiyorum. Projelerimden biri, okuldan çıkan öğrenciler için bilgi evi kuracağım. Parklarda vakit geçirmek yerine içinde oyun, satranç ve kütüphanenin bulunduğu bilgi evine gelecekler. Emekli öğretmenlerimiz kahvehanelerde ya da evde oturmak yerine gönüllü olarak gelip bize destek verecek" dedi.

ÖNCELİK KADIN, ÇOCUK VE YAŞLILARA

Karşıyaka'nın Mavişehir Mahallesi'nde muhtar adayı olan Nehir Kaya, önceliği yaşlı ve çocuklara vereceğini söyleyerek, "Daha önce pek çok sosyal sorumluluk projesinde yer aldım. Eski muhtarlık binası atıl olarak duruyordu. Oturduğumuz site içine kültür sanat evi kurdum. Ama bireysel olarak gücünüz belli bir noktaya kadar yetiyor. Mahallemde yaşlı bakım evi olmasını istiyorum. Aktif çalışma hayatımı sonlandırdım. Zamanımı ve enerjimi yaşadığım yere ayırmak istiyorum" diye konuştu. 22 yıldır yaşamını sürdürdüğü Karabağlar İlçesi Devrim Mahallesi'nde sorunları çok iyi bildiğini anlatan Neşe Kahraman da "Aday olduktan sonra 3 kez mahalledeki bütün evleri gezdim. Sorunları çok iyi biliyorum. İlk hedefim çocuklar için gündüz bakım evi açmak. Anneler birkaç saatliğine de olsa çocuğunu rahatlıkla bırakabilecek. Arsam da var yerim de var. Belediye bana destek olacak. Yıllarca derneklerde görev aldım, partilerde çalıştım. Muhtar olursam hepsini bir kenara bırakıp sadece mahalleme odaklanacağım. Devrim'e devrim getireceğim" dedi. Karşıyaka Belediyesi'nde drama öğretmenliği yapan Donanmacı Mahalle muhtar adayı Zehra İstekli de 4 yaşından 70 yaşa kadar öğrencisi bulunduğunu belirterek 26 yıldır yaşadığı mahallede muhtar olmak için oy potansiyeline güvendiğini ifade etti.

Karabağlar'da Bahar Mahallesi muhtar adayı Nursel Tangör, emekli olduktan sonra muhtar olmayı kafaya koyup broşürleriyle kapı kapı dolaştığını söyledi. İkinci el giyim malzemelerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmak istediğini belirten Tangör, erzak yardımı yapacağını ve kadınlar için geziler ile okuma yazma kursları düzenleyeceğini açıkladı. Yakınlarının önerisi üzerine Bornova'nın Ergene Mahallesi'nde muhtar adayı olan Nermin Gültekin de "Ben gece görevlisi olarak yüksek öğrenim öğrenci yurtlarında çalıştım. Bornova öğrenci ilçesi. Onların çok ihtiyacı var. İhtiyaç fazlası eşyalar konteynırların etrafına bırakılıyor. Onları ihtiyacı olanlara ulaştırmayı hayal ediyorum" dedi. Urla'daki Yenikent Mahallesi'nde muhtar adayı olan emekli kimyager Emriye Yörük de mahallesinde önce temizlik ve çevre sorunlarına el atmayı hedefliyor. Enerjisine güvendiğini anlatan Yörük, "Mahallemizin toplu taşıma sorunu var. Minibüs ve otobüs hattı gelmiyor. Havaalanına aracınız varsa gidebilirsiniz. Seçileyim yada seçilmeyeyim mahallemizin problemleri için 2 bin 424 seçmene dokunacağım. Onlardan imza toplayıp ilgili makamlara başvuracağım" dedi.

'EK İŞİM DEĞİL TEK İŞİM OLACAK'

Kadının sesi olmak için muhtar olmak istediğini ifade eden Menderes'in Çatalca Mahallesi'ndeki muhtar adayı Mestinaz Gürsoy ise "Sosyal hayattan kopmuş kadınlara ulaşacağım. Beni en çok destekleyen kişi eşim oldu. Seçileceğimi düşünüyorum. Tek kadın muhtar adayım. Mahallemde seçmen sayısı 425. Tek tek dolaşıp ikna edebilirim. Antalya'da aldığım eğitim beni çok aydınlattı. Bir muhtar ne yapabilir ne yapamaz bunu öğrendik" dedi. Kadınların olduğu yerde adalet, eşitlik, merhamet, sevgi, anlayış, hoşgörü ve incelik olduğunu dile getiren Torbalı'daki İnönü Mahallesi muhtar adayı Kamile Tufan Tellibayraktar ise şöyle konuştu:

"Hayat tecrübemi ve çalışkanlığımı mahallem için kullanacağım. Ev hanımlarımız için yöresel pazar sistemini mahallemize kazandıracağım. Mahallemize ait bir web sitemizin olmasıyla yapılan çalışmaları tüm mahalle sekinlerinin takip etmesini sağlayacağım. Ek işim değil tek işim muhtarlık olacak."

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI