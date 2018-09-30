Kadın milletvekili, kadınların işletmesinde, kadın müşterinin arabasını yıkadı

Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN, () - MERSİN'de kadınlar tarafından işletilen ve yine kadınların çalıştığı Mor Süpürge Oto Yıkama'yı ziyaret eden AK Partili Milletvekili Zeynep Gülyılmaz, kadın bir müşterinin aracını yıkadı.

ANKA Üreten Kadın Derneği'nce satın alınan ve yalnızca kadınların çalıştığı bir işyeri olarak öne çıkan Mor Süpürge Oto Yıkama, kadın bir milletvekilini ağırladı. Milletvekili Zeynep Gülyılmaz, beraberindeki heyetle birçok habere konu olan işyerini ziyaret etti. Dernek başkanı, çalışanlar ve müşterilerle bir araya gelen Gülyılmaz, hem sorunları dinledi hem de kadınlar için hayata geçirilmesi planlanan projelerden söz etti. Bağlama eşliğinde türkülerin de söylendiği ziyarette su tabancasını eline alan Gülyılmaz'ın, kadın bir müşterinin aracını yıkaması da çalışanlar tarafından kaydedildi.

Oto yıkama işini erkeklerden daha iyi yaptıklarını dile getiren çalışanlardan Burçin Çayırlı, "Araba işi sadece erkeklerin yaptığı bir iş değil. Kadınların da bu işi yapabileceğini göstermek için buradayız. En az erkekler kedar iyi yapabiliyoruz. Hatta onlardan daha iyi yapıyoruz" dedi.



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