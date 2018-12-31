Kadın Meclisi Korosu'ndan yılbaşı özel konseri

ADANA Kent Konseyi Kadın Meclisi Korosu, Yılbaşı Özel Konseri düzenledi.Ramazanoğlu Konağı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere; Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Adana Kent Konseyi Genel Sekreteri Ekrem Aslan, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can ve Türk Sanat Müziği sevenleri katıldı. Renkli görüntülere sahne olan konser öncesinde davetlilere ve sanatçılara hitap eden Beyhan Demirtaş; Adana Kent Konseyi yetkilileri ve tarihçi, akademisyen Gözde Ramazanoğlu başta olmak üzere, bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Konserde, bestekar Erol Sayan'ın eserlerinden oluşan Türk Sanat Müziği şarkıları Kadın Meclisi Korosu tarafından başarıyla seslendirildi.

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