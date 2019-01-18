Kadın kursiyerlere, bilgisayar kullanım alanları öğretiliyor

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’ nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, Habitat Derneği ve Ahmetbey Belediyesi işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, kadın kursiyerlere ücretsiz teknoloji eğitimi programı içerisinde; bilgisayar kullanım alanları ve temel kavramları, internete giriş ve e-posta gönderimi, Microsoft Word, Excel ve Powerpoint programlarının genel uygulamaları, sosyal medya ve mobil cihaz kullanımı konularında eğitimler veriliyor.

Ahhmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, “Eğitim sonunda kadınlar, her türlü bilgiye daha kolay erişme imkânı buluyor. İlgi alanlarına göre internet ve sosyal medya platformlarını etkin şekilde takip edebiliyor, işleriyle ilgili kullanabiliyor ve çocukları başta olmak üzere dünya ile iletişimlerini artırabiliyorlar” dedi.