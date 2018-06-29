Kadın kursiyerlerden el sanatları sergisi

SİVAS, () - SİVAS'ta Bahtiyar Bostan Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi'nde istihdam destekli kurslara katılarak eğitim alan kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri açılan sergiyle görücüye çıktı.

Hanımlar Yaşam Merkezi'ndeki sergiye Vali Davut Gül, AK Parti Milletvekili Habib Soluk, Belediye Başkanı Sami Aydın, TSO Başkanı Mustafa Eken ve İş Kur İl Müdürü Hikmet Canpolat ile çok sayıda kursiyer katıldı. Başkan Aydın Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Aydın, özellikle ev hanımları başta olmak üzere bir şey üretmenin hazzını, tadını ve zevkini aldıktan sonra bir alışkanlık haline geliyor. Daha sonra bir kısmı bu işi ticari olarak yapıyor. Bir kısmı evlerinde üretip belediyemizin Hanımeli Çarşısı'na veriyor, biz onlar adına satış yapıyoruz. Böylece ev hanımları ev ekonomisine katkı sağlıyorlar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sivas'a gelince kültür merkezimizi gezip buradaki fincanlarımızı çok beğenmesi üzerine kendisine birkaç tane hediye etmiştik. Daha sonra çok sayıda sipariş vermeye başladılar, onları gören diğer bakanlıklardan da siparişler geliyor. Ben inanıyorum ki birçoğunuz ilerde bu işi yapan esnaf olacaksınız. Ama şimdilik evlerinde ve buralarda üretim yapıyorlar biz de onlara destek oluyoruz" ifadesini kullandı.

Vali Davut Gül de yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Gelen giden ziyaretçilerimize çeşitli hediyeler takdim ediyoruz. Burada üretilen özgün ürünlerden Bakanlıklar gibi diğer kamu kurumları da faydalanabilir" dedi.

Sergi açılışında kursiyerlerden Dilek Altay, Belediye Başkanı Sami Aydın'a teşekkür ederek "Ben iki buçuk yıl önce eşimi kaybettim ve psikolojim çok kötüydü. Burada hocalarımla tanışarak kurslara katılmaya başladım. Bu sırada tedavi de görmekteydim. Kurslardan sonra tedavimde hızlı iyileşmeler oldu, ben bütün bayanlara tavsiye ediyorum. Belediyemize hocalarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri sergide yer alan çalışmaları inceledi.

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