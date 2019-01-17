Kadın korosu konserine yoğun ilgi

ANTALYA, () - KONYAALTI Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Kadın Korosu'nun 'Türkülerde Kadın' adıyla konser verdi. Konser sırasında seyircilerden Yücel Yıldırım, sahnedeki korist Burcu Toprak'a evlenme teklif etti. Burcu Toprak "Evet" derken, çiftin mutluluğuna izleyenler alkışlarıyla ortak oldu.

Konyaaltı Belediyesi THM Kadın Korosu, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi Tarık Akan Salonu'nda konser verdi. 'Türkülerde Kadın' adlı konserde sevilen türküler seslendirildi. Koroya, Ahmet Yiğit Aktı şeflik etti. Konser, Yağcıoğlu Fehmi Efe'den derlenen 'Ali'm Gitme Pazara' isimli Ankara türküsüyle başladı. Ardından Ayşe Gökay 'Ey Sevdiğim Bir Gün Bana Yar Demedin', Sultan Erdoğan 'Derman Sendedir' türküleriyle sahne aldı.

'Al Devesi Mor Köşekli',' Mavilim Mavişelim', 'Denizli'nin Adım Adım Yolları', 'Denizde Karartı Var', 'Adana Köprübaşı', 'Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme' gibi pek çok yöre ait türkünün seslendirildiği konserde, izleyenler unutulmaz bir ana da tanıklık etti.

Seyirciler arasında oturan Yücel Yıldırım, bir anda ayağa kalkarak sahnedeki korist kız arkadaşı Burcu Toprak'a evlenme teklif etti. Kısa bir şaşkınlığın ardından Burcu Toprak, 'Evet' diye cevap verdi. İzleyenler de alkışlarla çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Şef Ahmet Yiğit Aktı, 4 yıldır büyük uğraş ve emek neticesinde bu noktaya gelen Konyaaltı Belediyesi THM Kadın Korosu'nun Antalya'da birçok ilke imza attığını belirterek, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

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