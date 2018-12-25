Kadın hokeyciler şampiyon oldu

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - TÜRKİYE Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen Türkiye Süper Ligi Kapalı Alan Kadın Hokey Şampiyonasında Gaziantep Polisgücü Spor namağlup unvanla Türkiye Şampiyonu oldu. Süper lig boyunca bütün rakipleri farklı skorla yenen ekip, 75 golle ligi 38 puanla tamamladı.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da düzenlenen Türkiye Süper Ligi Kapalı Alan Kadın Hokey Şampiyonası tamamlandı. Ligin favori takımı Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımı son maçında Kırıkkale GSH Kulübü ekibini 16-1'lik skorla yenerek namağlup unvanla 2018 yılı Türkiye Şampiyonu oldu. Düzenlenen kupa töreninde Türkiye Süper Lig şampiyonluk kupasını Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Alanya Gençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak ve Başkan vekili Bayram Yüksel'den alan Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve Genel Sekreter İsmail Eryoldaş sporcuları kutladı. Anka Hastanesi ve Festival Halı'nın forma sponsoru olduğu şampiyon takım mutluluklarını sevenleriyle paylaştı. Elde edilen sonuçtan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Mehmet Kaplan "Bugün Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yıl dönümü. Şampiyonluk kupasını Gaziantep Savunmasında ve ülke savunmasında canlarını esirgemeyerek şehit olan şehit ve gazilerimize armağan ediyoruz. Bu kupa şehit ve gazilerimize, Gaziantep ve Gazianteplilere armağan, Bugün sultanlarım Gaziantep'e en güzel hediyeyi vermiştir. Bundan sonra ki süreçte başarılarımızı Avrupa'da sürdürmeye devam edeceğiz. Bizleri destekleyenlere sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum" dedi.

Gaziantep Polisgücü Spor Hokey Baş antrenörü Yusuf Kasım, elde edilen sonucun büyük özverilerle yürütülen çalışmalar sonucu olduğunu, takımın 2018 yılında Şampiyon Kulüpler Avrupa Açık Alan Şampiyonasında şampiyon olduğunu hatırlatarak, “Ekibime ve takım arkadaşlarıma güveniyordum. Başaracağız dedik başardık. Sporcularımı kutluyorum. Bizlerden maddi ve manevi olarak desteklerini esirgemeyen Başkanımız Mehmet Kaplan ve yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sporcularımız Türkiye Şampiyonluk kupasını 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yıl dönümü anısına şehit ve gazilerimize armağan etti. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Yüreklerini sahaya koyarak oynayan sporcularımız Avrupa kupasını da Türkiye'ye getirmeye devam edecektir" dedi.

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