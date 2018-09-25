Kadın hırsızlık şüphelisi yakalandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir kozmetik mağazasından krem çaldığı suçlamasıyla yakalanan kadının çantasından başka bir marketten çaldığı öne sürülen alkol ve iç çamaşırı çıktı. Mağaza yetkililerinin şikayetçi olduğu kadın gözaltına alındı.

Alanya'da hizmet veren bir alışveriş merkezindeki kozmetik mağazasına 19 Eylül tarihinde gelen S.P. adlı kadının durumundan şüphelenen çalışanlar mağaza yetkililerine haber verdi. Kayıtları inceleyen mağaza yetkilileri, S.P.'nin raftan kozmetik kremi alarak çantasına koyduğunu tespit etti. Bunun üzerine olay polise bildirildi.

Kozmetik mağazası çalışanları dün saat 16.00 sıralarında aynı kadını AVM içerisinde gezerken gördü. Kadını takibe alan mağaza çalışanları AVM içerisinde bulunan bir zincir markete girdiğini görünce durumu polis ve market yetkililerine bildirdi. Market yetkililerinin de kameradan takibe aldığı kadın, marketten ayrılmak üzereyken güvenlik görevlisi tarafından durduruldu. Üzeri aranan kadının çantasında 3 alkollü içecek ile iç çamaşırı bulundu. Olay yerine çağırılan polise teslim edilen kadın iddiaya göre unutkanlık rahatsızlığı olduğunu ve ürünlerin parasını ödemeyi unuttuğunu, hırsızlık yapmadığını söyledi.

Nöbetçi savcılık talimatıyla akşam saatlerinde gözaltına alınan S.P.'nin emniyetteki işlemleri sürerken iş yerlerinin de şikayetçi olduğu öğrenildi.

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