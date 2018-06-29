Kadın hırsızlar polisten kaçamadı

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çeşitli evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kadın, polis ekiplerince yakalandı.

Oba ve Cumhuriyet mahallelerinde farkı zamanlarda 3 evden ziynet eşyası para çalınması üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin Kiraz N.( 34), Kadriye Ö. (25) ve Serap U.(21) olduğunu tespit edildi. Polis, şüphe çekmemek için şık giyinerek girdikleri evlerden hırsızlık yapan 3 kadını dün saat 13.30 sıralarında Oba Mahallesi'nde bir apartmana girdiği sırada yakaladı.

Gözaltına alınan Kiraz N. Kadriye Ö. ve Serap U.'nun üst aramalarında kapı açmak için kullandıkları aparatlar ele geçirdi. Genel Bilgi Taramasında (GBT) Antalya ve ilçelerinde çok sayıda hırsızlık olayında sabıka kayıtları çıkan 3 kadın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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