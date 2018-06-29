İKİ HIRSIZ TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli evlerden hırsızlık yapan Kiraz N.( 34), Kadriye Ö. (25) ve Serap U.(21), savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden Kiraz N. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Kadriye Ö. ve Serap U. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kadın hırsızlar polisten kaçamadı (2)
İKİ HIRSIZ TUTUKLANDI Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli evlerden hırsızlık yapan Kiraz N.( 34), Kadriye Ö. (25) ve Serap U.(21), savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden Kiraz N....
İKİ HIRSIZ TUTUKLANDI
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