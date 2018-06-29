Kadın hırsızlar polisten kaçamadı (2)

İKİ HIRSIZ TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli evlerden hırsızlık yapan Kiraz N.( 34), Kadriye Ö. (25) ve Serap U.(21), savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden Kiraz N. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Kadriye Ö. ve Serap U. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.