Kadın Girişimcilere Sertifika

Mesut MADAN/BURDUR, () - Burdur'da Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor programına katılan kadın çiftçilere sertifikaları verildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı'nın 'Tarımsal Yayım' projesi kapsamında uygulanan Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor programına katılan kadın çiftçilere yönelik sertifika töreni Öğretmenevi'nde yapıldı. Törene Vali Hasan Şıldak, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile projeye katılan kadın çiftçiler katıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Oktay Darcan, projenin bakanlık tarafından 3 yıl önce başlatıldığını belirterek, "Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre dünya üzerinde tarımsal krizden en az etkilenen ülkeler aile çiftçiliği oranı en fazla olan ülkelerdir. Ülkemizde tarımsal potansiyelin, genç çiftçilerin ve kadınlarımızın potansiyelinin yüksek olmasını bir araya getirerek genç girişimci kadınların proje bazlı üretimden tüketime kadar her noktada kendisinin hak ve söz sahibi olduğu bir ürünü pazarlayabilme öğretisini kendilerine kazandırmaya çalıştık" dedi.

Ak Parti Milletvekili Bayram Özçelik, Türkiye'nin tarım alanında dünyada önde gelen ülkelerden birisi olduğunu aktarırken, Burdur'un tarımsal üretim ve hayvancılıkta ülke genelinde marka olduğunu vurguladı.

Vali Hasan Şıldak da Burdur'un hayvancılıkta ülke ekonomisinde belli başlı illerin arasında yer aldığına işaret etti. Vali Şıldak, şöyle dedi:

"İlimiz tarımına önemli katkılarda bulunan seracılık, meyvecilik, mantarcılık, tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriciliği gibi tarım kollarımız ekonomimizin belli başlı köşe taşlarını oluşturuyor. Bu noktada ilimizin genel olarak kırsal coğrafyada olması ve geçiminin tarımsal faaliyetlerden sağlaması nedeniyle devlet olarak son dönemde önemli adımlar atıldığını göğsümüzü kabartarak söyleyebiliyoruz. Bunların başında yüzde 50 hibeli projeler geliyor."

Bucak'tan katılan kadın çiftçilerin oratoryo gösterisi ve halk oyunları gösterisinin ardından proje kapsamında eğitim alan 62 kadın çiftçiye sertifikaları verildi. Proje kapsamında ilk üçe giren kadın çiftçilere ödüllerini Vali Hasan Şıldak, milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur verdi.

Projesi ilk üç dereceyi elde eden kadın çiftçiler Ankara'da 29 ilin katılımıyla yapılacak Türkiye yarışmasında Burdur'u temsil edecek.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2018, 13:44