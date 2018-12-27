Kadın girişimcilerden Topçuoğlu’na ziyaret

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Başkanı Mustafa Topçuoğlu'nu ziyaret etti. Topçuoğlu, "Kadın sanayicilerimizin başarıları ile gurur duyuyoruz" dedi.

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Akkaya ve kurul üyeleri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Topçuoğlu’nu ziyaret etti. Akkaya, ziyaret sırasında kurulun çalışmalarını anlattı ve kadın girişimciliğinin önemine dikkat çekti. Akkaya, "Bir ülkenin en büyük zenginliği, girişimcileridir. Toplumun yarısını oluşturan kadınlarımızın ekonomik hayatın içinde olması, ülkemizin her alanda kalkınmasını hızlandıracaktır. Bu nedenle de kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

'KADIN GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLİYORUZ'

OSB Başkanı Mustafa Topçuoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettikten sonra, Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bilgiler verdi. Kadınları ekonomik yaşamın içine çekebilen ülkelerin daha hızlı geliştiğini belirten Topçuoğlu, şunları söyledi:

"Öncelikle siz TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine ve tüm üreten kadınlarımıza ülke ekonomisine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren sanayi tesislerimizi yöneten başarılı kadın girişimcilerimiz, yöneticilerimiz var. Hepsi ile gurur duyuyoruz. Kadın sanayicilerimizin sayısının artmasından mutluluk duyarız. Kadın girişimciliğine destek olmak, kadın iş gücünün önünü açmak tüm kurum ve kuruluşların görevi olmalıdır."

GAOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Savaş Mahsereci ve İbrahim Gümüşoğlu’nun da hazır bulunduğu ziyaret karşılıklı iyi dilek ve temennilerle son buldu.

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